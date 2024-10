Lapresse.it - Rai: se Agnes non eletta, Marano stop ‘olimpico’

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Giorni caldi alla Rai in attesa della votazione in Vigilanza per eleggere il presidente. Che cosa può accadere nel cda Rai se la candidata presidente Simonanon dovesse ottenere i voti necessari dalla Vigilanza per essere? La prima seduta in commissione è prevista a breve, forse già mercoledì. Stando ai proclami l’opposizione dovrebbe uscire dall’aula e non votare, quindinon dovrebbe riuscire a essere. In quel caso il cda Rai andrebbe avanti concome consigliere e con la presidenza affidata al consigliere più anziano, Antonio, il quale però nel ruolo di presidente non potrebbe conservare l’incarico di consulente media-partnership della Fondazione Milano-Cortina.