Pomarance in scena Nell' occhio del Labirinto sulla storia di Enzo Tortora

(Di lunedì 7 ottobre 2024)(Pisa), 5 ottobre 2024 - Giovedì 10 ottobre alle ore 21:15. al Teatro dei Coraggiosi di, Teatro della Cooperativa presentadel(Apologia di) di Chicco Dossi, con Simone Tudda. Lo spettacolo va inper il quarto appuntamento della sezione toscana dello Sparse Plus Festival, il progetto europeo nato per promuovere lo spettacolo dal vivo professionalee aree rurali europee. Un monologo firmato da un autore emergente, affidato ad un giovane talento, racconta un ‘caso’ di malagiustizia che le nuove generazioni non conoscono. Un noto presentatore televisivo viene accusato di associazione camorristica e spaccio di droga per risultare totalmente innocente dopo anni di carceri e tribunali.