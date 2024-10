Paura a Spilamberto | investite due anziane Entrambe sono ricoverate in terapia intensiva

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Grave incidente stradale ieri pomeriggio, intorno alle 14.30 a, nei pressi di via Ghiarole: due donne, una di 87, l’altra di 84 anni, per cause in corso di accertamento,stateda un’auto.hanno riportato gravi ferite estate trasportate dai mezzi del 118 all’ospedale di Baggiovara dove si trovanonel reparto diin prognosi riservata. Nella notte tra sabato e domenica invece, verso le 4.20, un’auto che percorreva via per Bastiglia a Bomporto, all’altezza di un piccolo ponte, è uscita di strada finendo la sua corsa in un canale. L’autista era sola in macchina ed ha riportato ferite lievi ma è stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco per estrarla ed affidarla alle cure del 118 giunto sul posto. (Ilrestodelcarlino.it)