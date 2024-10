Paul Pogba, Tas riduce squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Tas ha ridotto la squalifica di Paul Pogba da 4 anni a 18 mesi. La notizia, anticipata dalla stampa britannica lo scorso venerdì, è stata ufficializzata dal tribunale svizzero in una nota. Il centrocampista della Juventus era stato squalificato per esser risultato positivo ai metaboliti del testosterone in seguito a un controllo antidoping dopo il match con l’Udinese del 20 agosto 2023. Lapresse.it - Paul Pogba, Tas riduce squalifica per doping da 4 anni a 18 mesi Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Il Tas ha ridotto ladida 4a 18. La notizia, anticipata dalla stampa britca lo scorso venerdì, è stata ufficializzata dal tribunale svizzero in una nota. Il centrocampista della Juventus era statoto per esser risultato positivo ai metaboliti del testosterone in seguito a un controllo antidopo il match con l’Udinese del 20 agosto 2023.

Dopo la riduzione della squalifica per doping, si è rivisto all'Allianz Stadium di Torino Paul Pogba.

Paul Pogba ha detto che il suo "incubo è finito" dopo che il divieto di doping è stato ridotto. Il vincitore della Coppa del Mondo francese ha vissuto un secondo periodo infelice alla Juventus dopo essere rientrato dal Manchester United alla fine della stagione 2021-22.

Paul Pogba: "L'incubo è finito". "Ho sempre detto che non ho mai violato consapevolmente le norme antidoping, gioco con integrità e voglio ringraziare la Corte Arbitrale per aver ascoltato le mie spiegazioni."