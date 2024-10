Onana sorprende il Manchester United in campionato: è tra i migliori portieri di tutta la Premier (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma in questa stagione in Premier League nessun portiere ha ottenuto più clean sheet di Onana: nel baratro dello United è l'unica nota positiva. Fanpage.it - Onana sorprende il Manchester United in campionato: è tra i migliori portieri di tutta la Premier Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nessuno se lo sarebbe aspettato, ma in questa stagione inLeague nessun portiere ha ottenuto più clean sheet di: nel baratro delloè l'unica nota positiva.

Ultime notizie Calcio Estero : aumentato gli infortuni gravi nei campionati europei; United - Onana è l’unica sicurezza; il Barcellona perfeziona l’offside - Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Calcio News 24. Tutte le ultime notizie più importanti del giorno nel Calcio Estero, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il Calcio estero, ... (Calcionews24.com)

Manchester United - se nella crisi l’unica sicurezza è Onana… - I Red Devils non vincono da quasi […]. Nel momento negativo del Manchester Unite di di ten Hag, sempre in bilico sul filo dell’esonero, Onana è una delle poche certezze dei Red Devils Il Manchester United sta vivendo il suo momento peggiore dell’era ten Hag è uno dei peggiori in generale ... (Calcionews24.com)

Ten Hag elogia Onana nonostante il pareggio frustrante per il Manchester United - ” “Devi segnare un gol. Ten Hag non ha tardato a elogiare Onana, la cui prestazione ha aiutato lo United a mantenere la porta inviolata al Selhurst Park in una serata frustrante per i Red Devils. Negli ultimi 30 minuti, abbiamo perso un po’ il controllo dopo aver segnato quello che pensavamo fosse ... (Justcalcio.com)