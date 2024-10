Nuoto Paltrinieri torna a Palermo per Dominate the Water

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Per il secondo anno consecutivo Gregoriosarà al via della tappa finale di “The” in programm al Golfo di Mondello. Ideatore del circuito di competizioni in acque libere che unisce sport, tutela dell’ambiente e scoperta del territorio, il plurimedagliato olimpico non vede l’ora dire nel capoluogo siciliano il prossimo 12 e 13 ottobre: “Sono davvero entusiasta dire a Mondello conThe. La bellezza di questo luogo, con le sue acque cristalline e l’atmosfera unica, rende ogni gara qui un’esperienza speciale”, afferma. “Vogliamo che partecipare a questa competizione sia sempre una gioia, sia per la sfida sportiva che per il contesto straordinario. Non vedo l’ora di vedervi gareggiare e sentire l’odore della competizione in uno scenario così affascinante”.