Mo | Gallant ' un anno di guerra la più giusta di sempre'

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Tel Aviv, 7 ott. (Adnkronos) - "È passato unda quella mattina in cui lo Stato di Israele si è svegliato dopo un attacco brutale che ha portato allapiùdi tutti i nostri anni. Undidura e continua, giorno e notte". Lo ha scritto su X il ministro della Difesa israeliano Yoav, parlando dell'ditrascorso dopo il massacro di Hamas del 7 ottobre, aggiungendo che "Israele continuerà a difendersi". "Oggi più che mai siamo profondamente impegnati a continuare a fare tutto il necessario per difendere la patria e per essere degni dell'eredità dei nostri cari, dei nostri compagni caduti, cittadini e soldati", ha detto ancora il ministro, ribadendo il dovere di Israele di riportare a casa gli ostaggi, di sostenere i feriti e di ricordare i caduti.