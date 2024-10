Meloni-Canfora, sentenza di non luogo a procedere per lo storico dopo ritiro querela per diffamazione (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi pomeriggio il giudice monocratico del tribunale di Bari, come chiesto stamane durante una breve udienza anche dalla Procura della Repubblica, ha emesso la sentenza di 'non luogo a procedere' nei confronti dello storico e filologo Luciano Canfora, imputato per diffamazione aggravata ai danni della presidente del consiglio Giorgia Meloni. Quest'ultima nei giorni Meloni-Canfora, sentenza di non luogo a procedere per lo storico dopo ritiro querela per diffamazione L'Identità. Lidentita.it - Meloni-Canfora, sentenza di non luogo a procedere per lo storico dopo ritiro querela per diffamazione Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Oggi pomeriggio il giudice monocratico del tribunale di Bari, come chiesto stamane durante una breve udienza anche dalla Procura della Repubblica, ha emesso ladi 'non' nei confronti delloe filologo Luciano, imputato peraggravata ai danni della presidente del consiglio Giorgia. Quest'ultima nei giornidi nonper loperL'Identità.

Meloni-Canfora - sentenza di non luogo a procedere per lo storico dopo ritiro querela per diffamazione

