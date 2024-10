Calcioweb.eu - Lutto nel mondo del calcio: è morto Johan Neeskens

Leggi tutta la notizia su Calcioweb.eu

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Ildelpiange la morte di, conCruijff uno dei simboli deltotale dell’Ajax e dell’Olanda dei primi anni ’70. Aveva 73 anni. La notizia è stata confermata direttamente dalla federolandese. “Con, ildelolandese e internazionale ha perso una leggenda”, si legge in un comunicato della federdell’Olanda (Knvb), in cui viene precisato che il centrocampista, il più fedele ‘luogotenente’ diCruijff con la nazionale, l’Ajax e il Barcellona, èieri per una causa non specificata.ha fatto parte della squadra dell’Ajax che ha vinto tre Coppe dei Campioni consecutive (1971, 1972 e 1973) e in tutto ha vestito la maglia dell’Olanda per 49 volte.