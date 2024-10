Luna Rossa, Max Sirena: “La sconfitta è devastante a livello personale, ma andremo avanti” (Di lunedì 7 ottobre 2024) A pochi giorni dall’eliminazione in Louis Vuitton Cup, che ha cancellato il sogno di Luna Rossa in America’s Cup, lo Skipper e Team Director del team italiano, Max Sirena è tornato a parlare e lo ha fatto con un lungo post apparso sul suo profilo instagram: “Questa volta scrivo in italiano non si è mai preparati a una sconfitta, mai perché non ci si pensa mai, questa fa male, è devastante a livello personale – ha scritto -. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A pochi giorni dall’eliminazione in Louis Vuitton Cup, che ha cancellato il sogno diin America’s Cup, lo Skipper e Team Director del team italiano, Maxè tornato a parlare e lo ha fatto con un lungo post apparso sul suo profilo instagram: “Questa volta scrivo in italiano non si è mai preparati a una, mai perché non ci si pensa mai, questa fa male, è– ha scritto -.

Puig Women’s America’s Cup - Luna Rossa vola : vince tre regate su quattro. E’ leadership in classifica - Luna Rossa ne approfitta per conquistare la leadership e da quel momento incrementerà il suo vantaggio sino all’arrivo. L’equipaggio guidato da Giulia Conti e Margherita Porro conduce una poppa magistrale, superando di forza le inglesi e registrando un vantaggio di circa 50 metri al cancello di ... (Ilfaroonline.it)

Luna Rossa - Bertelli : “Un Team forte con un grande futuro. Ripartiamo per la prossima sfida” - Foto Ufficio Stampa Luna Rossa Prada Pirelli Team ilfaroonline. La Coppa America è così, il livello è alto. La nostra era una barca molto veloce, anzi, credo sia la più veloce che abbia mai avuto in tutte le mie sfide. Dobbiamo cominciare a pensare che la vela è cambiata ed è inutile fare il ... (Ilfaroonline.it)

Luna Rossa continuerà la sua avventura in America’s Cup - Bertelli : “Piattaforma ottima per ripartire” - . Noi abbiamo imbroccato due settimane negative, abbiamo fatto degli errori, non siamo in finale perché abbiamo commesso più errori degli altri”. Non è un addio, quello di Barcellona. “Nell’ottica della continuità – ha aggiunto – mercoledì mattina l’AC75 uscirà in mare con l’equipaggio giovanile ... (Sportface.it)