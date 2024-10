Lo pestano a sangue fuori dal bar, testimoni terrorizzati allertano i carabinieri (Di lunedì 7 ottobre 2024) A raccontarlo, la sera dopo, hanno ancora paura. Quello che è successo davanti ai loro occhi, fuori da un bar in via Miranese domenica sera, li turba ancora. Sono stati testimoni di un pestaggio a sangue che ha coinvolto cinque persone contro una, quando mancava circa un quarto d'ora alle 20 Veneziatoday.it - Lo pestano a sangue fuori dal bar, testimoni terrorizzati allertano i carabinieri Leggi tutta la notizia su Veneziatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A raccontarlo, la sera dopo, hanno ancora paura. Quello che è successo davanti ai loro occhi,da un bar in via Miranese domenica sera, li turba ancora. Sono statidi un pestaggio ache ha coinvolto cinque persone contro una, quando mancava circa un quarto d'ora alle 20

