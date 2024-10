L’affare è fatto | arriva Berardi a gennaio che colpo

Leggi tutta la notizia su Serieanews.com

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Domenicoè tornato in campo con il Sassuolo. Asarà certamente uomo mercato. Tanti i club sulle sue tracce Una grande notizia per il Sassuolo e il calcio italiano. A sette mesi dal grave infortunio al tendine d’Achille subito al Bentegodi di Verona, Domenicoè tornato in campo con i neroverdi.è rientrato dopo sette mesi (Foto LaPresse) – serieanews.comLo ha, subentrando a Laurienté al 74? minuto di Sassuolo-Cittadella. Rientro subito con una presenza nel tabellino per l’attaccante neroverde che ha servito a Thorstvedt l’assist per il gol che ha fissato sul 6-1 il punteggio finale a favore del Sassuolo. Una festa doppia per la compagine emiliana, ora terza in classifica nel campionato di Serie B a quattro punti di distanza dal Pisa capolista.