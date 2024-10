L'aeroporto della regione fa il record di viaggiatori, premiata la milionesima viaggiatrice (Di lunedì 7 ottobre 2024) RONCHI DEI LEGIONARI - Si chiama Susanna Serri ed è la milionesima passeggera del 2024 al Trieste Airport di Ronchi dei legionari. Un dato particolarmente significativo e che supera anche il precedente record stabilito nel 2023 con oltre 930 mila passeggeri. Per celebrare l’avvenimento, il Triesteprima.it - L'aeroporto della regione fa il record di viaggiatori, premiata la milionesima viaggiatrice Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) RONCHI DEI LEGIONARI - Si chiama Susanna Serri ed è lapasseggera del 2024 al Trieste Airport di Ronchi dei legionari. Un dato particolarmente significativo e che supera anche il precedentestabilito nel 2023 con oltre 930 mila passeggeri. Per celebrare l’avvenimento, il

L'aeroporto della regione fa il record di viaggiatori, premiata la milionesima viaggiatrice - Si chiama Susanna Serri ed è la milionesima passeggera del 2024 al Trieste Airport di Ronchi dei legionari. Un dato particolarmente significativo e che supera anche il precedente record stabilito nel ... (udinetoday.it)

Trieste Airport premia il milionesimo passeggero dell’anno: vince due biglietti per Dubai - E che la milionesima passeggera era proprio lei. Un numero record per lo scalo del Friuli Venezia Giulia, che già l’anno scorso aveva stabilito il suo record storico con 932.767 passeggeri. Per ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Aeroporto di Trieste, premiata la milionesima passeggera del 2024 con due biglietti per Dubai - TRIESTE - Oggi Trieste Airport ha raggiunto la cifra di un milione di passeggeri trasportati dall'inizio del 2024, un numero record per lo scalo, che già l'anno scorso aveva ... (ilgazzettino.it)