La lite il raid e lo sparo Un colpo di pistola al figlio della compagna Il 18enne è gravissimo

NOVATE MILANESE (Milano) Le liti, anche violente, in quell'appartamento pare fossero frequenti. Lui 45enne albanese, incensurato, autotrasportatore; lei 39enne ucraina, una figlia della coppia di sei anni, e altri due figli di 15 e 18 anni che aveva avuto da una precedente relazione e portato in Italia allo scoppio della guerra nel suo Paese. Ma l'altra notte l'ennesima discussione è degenerata: l'uomo ha sparato un colpo di pistola al figliastro maggiorenne. Che ora lotta tra la vita e la morte in un letto dell'ospedale Niguarda di Milano. L'episodio è accaduto a Novate Milanese, alle porte della metropoli. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Rho sarebbe avvenuto intorno alle 3.30 nell'appartamento di via XXV Aprile, un complesso di palazzoni a pochi passi dal centro, dove vive la coppia.

Spara al figlio della compagna dopo una lite in casa: gravissimo un ragazzo di 19 anni - . 30 di sabato notte un giovane di 19 anni è stato ferito con un colpo di pistola esploso, sembra, dal compagno della madre, un 46enne albanese. La Sparatoria Il giovane è stato trasferito in ospedale al Niguarda dove è arrivato. Spari in strada a Novate Milanese (Milano) dove intorno ... (Today.it)

Colpi di pistola dopo la lite in casa: gravissimo un ragazzo di 19 anni - . Spari in strada a Novate Milanese (Milano) dove intorno alle 3. 30 di sabato notte un giovane di 19 anni è stato ferito con un colpo di pistola esploso, sembra, dal compagno della madre, un 46enne albanese. . La sparatoria Il giovane è stato trasferito in ospedale al Niguarda dove è ... (Today.it)

Spara al figlio della compagna dopo una lite, arrestato 45enne nel milanese - Un uomo albanese di 46 anni questa notte ha sparato a Novate Milanese al figlio diciottenne della compagna. Il ragazzo è stato portato in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano dopo essere stato ...(msn.com)

lite finita a colpi di pistola nel Milanese, grave un 18enne - Per una lite violenta finita a colpi di pistola a Novate Milanese, comune alle porta di Milano, una giovane di 18 anni è ora ricoverato in grave condizioni a Niguarda. Secondo le prime ricostruzioni l ...(ansa.it)