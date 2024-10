La disoccupazione è ai minimi ma dietro ai numeri si nasconde la precarietà

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Con il tasso disceso al 6,2%, l’Italia tocca il livello più basso mai registrato dal 2007. Si tratta di una buona notizia? In parte: sono 355mila in meno i disoccupati rispetto all’anno scorso, con una caduta drastica tra le donne (-226mila) e gli uomini (-129mila). Ma, come sempre, i dati vanno interpretati: mentre l’area euro si attesta su un 6,4% e la Germania sfiora appena il 3,5%, l’Italia mostra ancora segni di fragilitàai. Giovani e lavoro: un’illusione di miglioramento? Lagiovanile, storicamente un problema cronico, scende al 18,3%. Un livello record per l’Istat, che fa ben sperare, mail dato c’è un universo di incertezze. Sì, in 12 mesi si sono ridotti di 95mila i giovani senza lavoro, e sì, l’Italia accorcia la distanza con la Francia (17,2%) lasciandosi alle spalle la Spagna (24,7%).