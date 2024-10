Liberoquotidiano.it - "La coppa Davis non dovrebbe essere mai in quel periodo": lo sfogo durissimo di Sinner

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Una finale sfuggita di un soffio a Pechino, un cammino a Shanghai che lo vede agli ottavi dopo le vittorie contro Tori Daniel e Tomas Marin Etcheverry. Jannikcontinua il suo percorso e non vuole abbattersi dopo la terza sconfitta su tre in stagione arrivata contro Carlos Alcaraz in finale dell'ATP 500 di Pechino. La voglia è di un super finale di stagione in crescita, puntando alla vittoria delle Finals di Torino e ala ina Malaga con l'Italia. A proposito dei due impegni,ha commentato così in conferenza stampa a Shanghai: "I tornei sono tanti e l'ideale sarebbe che non ci fosse ladopo le ATP Finals — le sue parole — È un qualcosa che cambierei di sicuro nella schedule, il resto sta a noi giocatori deciderlo e credo che quest'anno siamo riusciti a scegliere i tornei giusti al momento giusto”.