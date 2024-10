Movieplayer.it - Joker: Folie à Deux, Todd Phillips conferma: "QUELLA scena funge da storia delle origini per un altro villain

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Il regista è intervenuto su una particolaredel film che sta già facendo discutere parecchio i fan del personaggio Come abbiamo imparato dal precedente film,si diverte a prendere personaggi celebri dell'universo DC reimmaginandoli a proprio piacimento. Lo aveva già fatto con Arthur Fleck e inha fatto la stessa cosa con la Harley Quinn di Lady Gaga. In aggiunta a quest'ultima, il sequel introduce anche un giovane procuratore distrettuale di Gotham City, Harvey Dent (Harry Lawtey), che guida l'accusa nel processo contro Arthur Fleck. Quando, verso la fine del film, i seguaci difanno esplodere una bomba che fa saltare in aria la facciata del tribunale, si intravede Dent che giace