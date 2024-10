GuruGuru | Il girotondo della magia 1 – Una divertente parodia dei videogiochi JRPG

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) In un mondo di mistero e, una strega e un valoroso guerriero partiranno per un viaggio infinito e poi riusciranno a scoprire i segreti che hainiziava così la sigla italiana del primo anime di: Ile qualcuno tra voi avrà letto queste parole cantandole. L’adattamento dell’omonimo manga di Hiroyuki Eto è rimasto nel cuore di tanti e tante (ed è stato seguito da altri anime, con l’ultimo uscito nel 2017), a differenzacontroparte cartacea, pubblicata in Italia solo per qualche numero prima di essere interrotta. Per fortuna, J-Pop Manga ha pensato bene di riproporre quest’opera in una riedizione completa e ben curata, che permetterà a qualche lettore di rivivere le emozioni del passato e al pubblico più giovane di scoprire una storia che riesce a fondere perfettamente il fantasy e la commedia.