GF, Lorenzo Spolverato in lacrime dopo gli attacchi: decisione definitiva? (Di lunedì 7 ottobre 2024) É partito tutto con un grande entusiasmo, ma il gioco di attrazioni che ha coinvolto il quadrilatero della casa del Grande Fratello si è trasformato in un’esplosione di tensioni. Soltanto ieri una serie di sfoghi con le amiche hanno portato Shaila Gatta a prendere una posizione decisiva nei confronti di Javier. Il ragazzo, palesemente coinvolto dalla ballerina seppur ancora molto frenato, ha ricevuto il suo due di picche. dopo una lunga riflessione, l’ex velina ha compreso che il pallavolista non è la persona giusta per lei e che non si sente presa a tal punto da lasciarsi andare con lui. Un capitolo dunque, sembra aver trovato una soluzione, ma un altro ancora più spinoso continua a generare grandi malumori. Si tratta del rapporto con Lorenzo Spolverato, che a sua volta è giunto a delle importanti conclusioni con Helena Prestes. Tutto.tv - GF, Lorenzo Spolverato in lacrime dopo gli attacchi: decisione definitiva? Leggi tutta la notizia su Tutto.tv (Di lunedì 7 ottobre 2024) É partito tutto con un grande entusiasmo, ma il gioco di attrazioni che ha coinvolto il quadrilatero della casa del Grande Fratello si è trasformato in un’esplosione di tensioni. Soltanto ieri una serie di sfoghi con le amiche hanno portato Shaila Gatta a prendere una posizione decisiva nei confronti di Javier. Il ragazzo, palesemente coinvolto dalla ballerina seppur ancora molto frenato, ha ricevuto il suo due di picche.una lunga riflessione, l’ex velina ha compreso che il pallavolista non è la persona giusta per lei e che non si sente presa a tal punto da lasciarsi andare con lui. Un capitolo dunque, sembra aver trovato una soluzione, ma un altro ancora più spinoso continua a generare grandi malumori. Si tratta del rapporto con, che a sua volta è giunto a delle importanti conclusioni con Helena Prestes.

Lorenzo - da Uomini e Donne e Temptation Island - al Grande Fratello : ecco chi è e che lavoro fa - Per questo motivo ha frequentato l’accademia di recitazione e doppiaggio. Temptation Island Appassionato di recitazione, nel 2020 Lorenzo Spolverato è stato un tentatore del programma Temptation Island. View this post on Instagram A post shared by LORENZO ... (Donnapop.it)

Grande Fratello - Lorenzo Spolverato litiga con Helena Prestes - poi sbotta : "Passerò per il mostro in puntata" - Tra Lorenzo Spolverato e Helena Preste c'è stata un'accesa lite che ha portato il concorrente del GF a infastidirsi per come apparirà agli occhi del pubblico. Ecco cosa è successo!. (Comingsoon.it)

Pianto di Lorenzo al Grande Fratello : qualcosa non convince - Differenze #grandefratello pic. . Giglio, Amanda, Clayton e Michael hanno cercato di tranquillizzare Lorenzo, che si è detto dispiaciuto per le tensioni che lo vedono protagonista e per quello che potrebbe succedere in puntata. Questa lite ha portato ad un pianto di Spolverato, degno della ... (Biccy.it)