Ilfattoquotidiano.it - Getta dall’auto in corsa tre cuccioli di gatto, uno muore. La denuncia dell’Enpa: “Nessuno si è fermato, solo una donna è uscita a salvarli”

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Un gesto vile e ignobile e un esito tragico, quello avvenuto in Veneto, dove un. A commettere il reato sarebbe stato un automobilista di Rossano Veneto, che alle 7:35 dello scorso mercoledì avrebbe letteralmenteto dal finestrino tredi, a distanza di 50 metri l’uno dall’altro. Un’azione riprovevole e che ha avuto conseguenze tragiche: se due dei tre mici sono riusciti a sopravvivere, quello lanciato per secondo è stato investito da un mezzo pesante che arrivava dalla parte opposta, morendo, così, immediatamente dopo l’impatto. La vicenda assume contorni ancora più sconvolgenti perché, stando alle ricostruzioni delle autorità, il reato si sarebbe consumato dinanzi all’indifferenza generale dei passanti. Eccezion fatta per un’automobilista che si trovava appena dietro la Vokswagen sospettata del reato.