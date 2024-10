Genoa, Miretti non giocherà con l'Under 21 azzurra (Di lunedì 7 ottobre 2024) Niente Nazionale per Fabio Miretti che era stato convocato per i prossimi appuntamenti dell'Under 21 azzurra. Il centrocampista tornerà a Genova per "indisponibilità" come scrive la FIGC in una nota e così non sarà in campo domani per la sfida contro l'Irlanda del Nord valida per la Genovatoday.it - Genoa, Miretti non giocherà con l'Under 21 azzurra Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Niente Nazionale per Fabioche era stato convocato per i prossimi appuntamenti dell'21. Il centrocampista tornerà a Genova per "indisponibilità" come scrive la FIGC in una nota e così non sarà in campo domani per la sfida contro l'Irlanda del Nord valida per la

Genoa, Miretti non giocherà con l'Under 21 azzurra - Niente Nazionale per Fabio Miretti che era stato convocato per i prossimi appuntamenti dell'Under 21 azzurra. Il centrocampista tornerà a Genova per "indisponibilità" come scrive la FIGC in una nota e ... (genovatoday.it)

Genoa, la sosta come medicina: Gilardino confida nella pausa per risollevare il Grifone - Incassata almeno per il momento la fiducia della società, che ha deciso di puntare ancora su di lui malgrado i pessimi risultati dell`ultimo mese, Alberto Gilardino. (calciomercato.com)

Guida allo shopping delle giacche trapuntate da avere per l'autunno 2024 - Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare informazioni su dispositivo e/o accedervi. Utilizzare dati limitati per la selezione dei contenuti. Crea ... (cosmopolitan.com)