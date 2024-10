Fedez e la rissa in discoteca con Cristiano Iovino: “Lo ammazzo, io sono di Rozzano” (Di lunedì 7 ottobre 2024) Fedez e la rissa in discoteca con Cristiano Iovino: “Lo ammazzo” Emergono nuovi dettagli sull’ormai nota rissa, avvenuta nella discoteca di Milano The Club, tra Fedez e Cristiano Iovino alla quale sarebbe poi seguita l’aggressione sotto casa del personal trainer. Le rivelazioni fanno parte dell’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi, che ha portato all’arresto di numerosi ultras del Milan e dell’Inter, tra cui anche Christian Rosiello, bodyguard e amico di Fedez. Secondo quanto emerge dagli atti, la lite tra i due sarebbe iniziata per una donna, che gli investigatori della Squadra mobile identificano “verosimilmente” in Ludovica di Gresy, la quale “durante fatti ha avuto il tempo di scendere dal van Vito, avviarsi nel complesso residenziale di via Traiano 35 dove risiede la vittima e uscirne poco dopo”. Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di lunedì 7 ottobre 2024)e laincon: “Lo” Emergono nuovi dettagli sull’ormai nota, avvenuta nelladi Milano The Club, traalla quale sarebbe poi seguita l’aggressione sotto casa del personal trainer. Le rivelazioni fanno parte dell’inchiesta per estorsioni, richiesta di pizzo e risse e lesioni tra gruppi, che ha portato all’arresto di numerosi ultras del Milan e dell’Inter, tra cui anche Christian Rosiello, bodyguard e amico di. Secondo quanto emerge dagli atti, la lite tra i due sarebbe iniziata per una donna, che gli investigatori della Squadra mobile identificano “verosimilmente” in Ludovica di Gresy, la quale “durante fatti ha avuto il tempo di scendere dal van Vito, avviarsi nel complesso residenziale di via Traiano 35 dove risiede la vittima e uscirne poco dopo”.

