F1 Newey sull’addio alla Red Bull | Non mi sentivo più stimolato volevo una nuova sfida

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Lo storico ingegnere della RedAdrianha annunciato la sua separazione dal team austriaco lo scorso marzo. Non è ancora chiaro se i problemi per la scuderia campione del mondo in carica siano iniziati dall’addio di, ma negli ultimi mesi è sicuramente sotto gli occhi di tutti il calo della Red. Il 65enne britannico farà parte del team Aston Martin dstagione 2025 ed è tornato a parlare dell’addioscuderia in cui ha fatto la storia della F1: “Ho cominciato a sentire che eravamo in una fase di stallo. Mi è sembrato che i ragazzi fossero in grado di poter andare avanti e di lavorare da soli e ho deciso di intraprendere una. Non mipiùe la Aston Martin mi ha subito interessato. Ho bisogno di nuove sfide per sentirmimente”.