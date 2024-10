Endless Love, replica puntata 7 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – lunedì 7 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Nella puntata odierna Zeynep si reca da Hakan e lo implora di sposarla. Hakan, già minacciato da Kemal, risponde a Zeynep che non è possibile farlo. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 241 in replica streaming. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 7 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – lunedì 7– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Zeynep si reca da Hakan e lo implora di sposarla. Hakan, già minacciato da Kemal, risponde a Zeynep che non è possibile farlo. Ecco ilper rivedere l’episodio 241 in

