Eleonora Giorgi la confessione dell’attrice sul tumore | Cure negli Stati Uniti 14% di probabilità

(Di lunedì 7 ottobre 2024)recentemente è tornata a parlare delle sue condizioni di salute rivelando una verità choccante. Sono ormai mesi che l’attrice lotta contro un cancro al pancreas e adesso ha voluto dire pubblicamente come stanno davvero le cose, commuovendo non poco per quanto raccontato. In un’intervista al settimanale Di Più ha spiegato cosa ha deciso di fare adesso, raccontando che si è affidata a una prestigiosa clinica americana per curarsi, ma ledi successo sono molto basse, notizia che ha lasciato tutti senza parole. Come sta, le sue condizionida quando ha scoperto di avere questo brutto male non si è mai nascosta, ha deciso di condividere ogni fase della sua malattia, da quella più dolorosa. E così da tempo racconta cosa sta facendo per guarire, come si sente e cosa prova.