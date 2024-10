“È coppia, è successo nella notte al Grande Fratello”. Ma la concorrente è fidanzata: polemiche (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da un lato, Shaila Gatta sembra aver messo fine alla sua frequentazione con Javier Martínez, preferendo concentrarsi su Lorenzo Spolverato, con l’intenzione di ripartire da un’amicizia. Dall’altro, la crescente vicinanza tra Luca, soprannominato Giglio, e Yulia Bruschi ha attirato l’attenzione. Nonostante Yulia abbia dichiarato di essere fidanzata e indossare un anello da 50 mila euro, la sua connessione con Luca sembra essersi intensificata, tanto da far discutere. Durante la notte, Luca Giglioli e Yulia Naomi Bruschi hanno mostrato un’evidente complicità al Grande Fratello, scambiandosi carezze, abbracci e baci leggeri, pur senza arrivare a un vero bacio. Le immagini, che stanno già facendo discutere, potrebbero sollevare tensioni non solo con il fidanzato di Yulia, ma anche con Jessica Morlacchi, che ha sviluppato un certo interesse per Luca. Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Da un lato, Shaila Gatta sembra aver messo fine alla sua frequentazione con Javier Martínez, preferendo concentrarsi su Lorenzo Spolverato, con l’intenzione di ripartire da un’amicizia. Dall’altro, la crescente vicinanza tra Luca, soprannominato Giglio, e Yulia Bruschi ha attirato l’attenzione. Nonostante Yulia abbia dichiarato di esseree indossare un anello da 50 mila euro, la sua connessione con Luca sembra essersi intensificata, tanto da far discutere. Durante la, Luca Giglioli e Yulia Naomi Bruschi hanno mostrato un’evidente complicità al, scambiandosi carezze, abbracci e baci leggeri, pur senza arrivare a un vero bacio. Le immagini, che stanno già facendo discutere, potrebbero sollevare tensioni non solo con il fidanzato di Yulia, ma anche con Jessica Morlacchi, che ha sviluppato un certo interesse per Luca.

