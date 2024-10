Bergamonews.it - “Donne e agricoltura come spazio di lavoro e inclusione”: testimonianze, vini e masterclass al femminile

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Bergamo. Si svolge il 14 ottobre dalle 10.30 al Monastero di Astino, a Bergamo, una giornata interamente dedicata al ruolo dellein, in particolare nel settore viticolo. La giornata è organizzata da Cooperativa OIKOS – realtà impegnata in bergamasca nella produzione di vino biologico con il marchio Cascina del Ronco – e da Rete di Daphne – associazione a sostegno dellevittime di violenza –, in collaborazione con Coldiretti Bergamo e la sezione lombarda dell’Associazione ‘Ledel Vino’.