Abruzzo24ore.tv - Convitto Sequestrato, la Provincia Non ci Sta e Fa Ricorso. 17 Soluzioni al Vaglio, ma Serve Tempo

Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Teramo - Laprepara una battaglia legale, ma nel fratvengono analizzate diverse aree per la scuolaranea che accoglierà 1.200 studenti. Ladi Teramo ha avviato una serie di azioni legali per cercare di riottenere il possesso delDelfico, chiuso a seguito del sequestro disposto dalla Procura a causa di criticità strutturali. L'edificio ospita attualmente 1.200 studenti, tra cui quelli di tre licei, una scuola elementare e una media. In una recente conferenza stampa, il presidente della, Camillo D'Angelo, ha confermato che un pool di avvocati è già al lavoro per presentare entro il fine settimana due istanze di dissequestro. Tuttavia, D'Angelo ha ammesso che le probabilità di un dissequestro immediato sono ridotte: "Le possibilità di riaprire subito il Delfico sono poche", ha affermato.