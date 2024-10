Gamberorosso.it - "Cari italiani, vi siete fatti un'idea del tutto sbagliata sulla cucina indiana". Intervista alla chef Ritu Dalmia

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Le cucine del mondo hanno conquistato i palati degli, pur essendo un popolo molto legato alle tradizioni, sopratenogastronomiche. Cinese, giapponese, messicano, ma anche vietnamita e libanese, non c'è città nel nostro Belpaese, dove non abbondino i ristoranti dove poter gustare i piatti della tradizione gastronomica di un altro paese, anche se non c'è dubbio che alcune cucine abbiano avuto molto più successo di altre, altrettanto interessanti. Vale l'esempio della, unaricca e complessa e non a base soltanto di pollo tandoori, masala dosa e naan, come sembra vogliano farci credere, che però non ha preso piede come la cinese o la giapponese e che, soprat, si è evoluta poco in Italia. I ristoranti sembrano più franchising per come sono tutti molto simili l'uno con l'altro e le ricette proposte sono tutte piuttosto standardizzate.