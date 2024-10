Bologna zero a zero assoluto Il gol non arriva con il Parma in dieci E la vittoria al Dall’Ara diventa tabù

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Diciannove tiri totali, diciassette occasioni da gol, settantuno percento di possesso palla, ilindal 7’ della ripresa. Tutto in novantasei minuti di gioco: fosse durata altre tre ore la partita, il, non l’avrebbe comunque mai vinta. Questa consapevolezza, stampata negli occhi dei rossoblù, si traduce in un secondo tempo di assedio sterile, pieno di buone intenzioni, vuoto di idee. Era una partita troppo importante da vincere e, invece, èto l’ennesimo festival dei rimpianti: la quarta gara senza successi al, cheno otto allargando la forbice alla scorsa stagione. Otto come i punti in classifica. Ildoveva scordarsi di Anfield, silenziare nei pensieri le sirene della Champions. E’ un po’ come la vita dei grandi piloti: quando spengono il motore, non sanno vivere senza l’adrenalina.