Barillà è sicuro Sulla permanenza di Tudor incideranno due cose Poi esprime perplessità per un Conte bis È sotto contratto con ADL Ricordate Spalletti…

Intervistato dai microfoni di calciomercato.it, Antonio Barillà ha espresso un parere Sulla possibile permanenza di Igor Tudor alla Juve e sul possibile arrivo di Antonio Conte in bianconero. Di seguito, esterniamo le sue riflessioni.

Tudor – «Tudor? Sulla sua conferma credo che incideranno due cose: una sono i risultati sportivi, che già tracciano una linea di demarcazione, la seconda dipende molto dal raffronto e questo spiega perché si sta prendendo tempo. Se hai la possibilità di prendere un top coach, un allenatore di assoluto prestigio, è chiaro che fai una riflessione».

Conte – «Conte? Conte è sotto contratto ed è sotto contratto con una società che non è facile da ammorbidire.

