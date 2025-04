Noleggia una barca ai turisti nonostante il divieto per maltempo multata società di taxi boat

società di noleggio barche operante al molo di piazza Sant'Agostino, per aver ignorato l'avviso di sicurezza diramato dalla Sezione Acque Interne della questura. L'ordine, chiaro e motivato dalle.

