Milan Furlani congela Tare e aspetta segnali da D039Amico strategia a rischio

Tare e Giorgio Furlani non si è ancora passati alla. Leggi su Calciomercato.com Un matrimonio che, al momento, non s`ha da fare. Dopo vari contatti e incontri tra Iglie Giorgionon si è ancora passati alla.

Se ne parla anche su altri siti

Milan, Scaroni: “Direttore sportivo, stadio, Ibrahimovic e Furlani. Vi dico tutto” - Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato dal palco de Il Foglio a San Siro. Ecco le sue parole sul futuro dei rossoneri 🔗pianetamilan.it

Milan, Furlani ammette l’errore commesso. Arriva il vero sostituto di Maldini - Il Milan si prepara a una nuova rivoluzione e anche Giorgio Furlani, dirigente rossonero, ammette gli errori commessi 🔗pianetamilan.it

Milan, colpo di scena: la decisione di Furlani - Milan, la decisione del CEO Furlani è definitiva: ma c’è un intoppo di non poco conto, ecco cosa sta accadendo Il Milan scende in campo stasera per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Una gara importante i rossoneri che può valere addirittura la stagione. La vittoria nella competizione permetterebbe, infatti, di mettere in bacheca il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa Italiana ma anche regalare la qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. 🔗rompipallone.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Milan, Furlani congela Tare e aspetta segnali da D'Amico: strategia a rischio. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Milan, Furlani congela Tare e aspetta segnali da D'Amico: strategia a rischio - Un matrimonio che, al momento, non s`ha da fare. Dopo vari contatti e incontri tra Igli Tare e Giorgio Furlani non si è ancora passati alla fase successiva, quella. 🔗calciomercato.com

Milan, incontro positivo Tare-Furlani: deadline fissata, c'è la prima richiesta di contratto - La corsa alla scrivania di nuovo direttore sportivo del Milan è ancora aperta ed è pronta a vivere nuovi colpi di scena. Secondo quanto filtra e quanto raccolto. 🔗msn.com

Tare Milan, l’ultima indiscrezione avvicina l’albanese! Mossa di Furlani, cosa sta per succedere - Tare Milan, clamorosa indiscrezione sul dirigente albanese: Giorgio Furlani ha fissato un nuovo incontro con l’ex Lazio Importante aggiornamento fornito dalla Gazzetta dello Sport sulla situazione nuo ... 🔗milannews24.com