Chi è Massimiliano Strappetti l’infermiere di Papa Francesco Ora si sente un orfano

Massimiliano Strappetti, l’infermiere di fiducia di Papa Francesco, ha seguito come un’ombra il Santo Padre sia da vivo che da . Chi è Massimiliano Strappetti, l’infermiere di Papa Francesco: “Ora si sente un orfano” su Perizona.it Perizona.it - Chi è Massimiliano Strappetti, l’infermiere di Papa Francesco: “Ora si sente un orfano” Leggi su Perizona.it di fiducia di, ha seguito come un’ombra il Santo Padre sia da vivo che da . Chi èdi: “Ora siun” su Perizona.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Massimiliano Strappetti, il dolore dell'infermiere personale di Bergoglio. «Per lui è come essere orfano» - «Lui è l?uomo che mi ha salvato la vita» disse una volta Papa Francesco indicandolo e ricordando quando nel 2021 lo aveva, con pazienza, convinto a sottoporsi a un intervento... 🔗ilmessaggero.it

Papa Francesco, le ultime parole al suo infermiere Massimiliano Strappetti: «Grazie per avermi riportato in Piazza» - «Grazie per avermi riportato in Piazza». Tra le ultime parole di Papa Francesco, riferisce Vatican News, c'è il ringraziamento a chi in questo tempo di malattia, ma già... 🔗ilmattino.it

Papa Francesco, le ultime parole al suo infermiere Massimiliano Strappetti: «Grazie per avermi riportato in Piazza» - «Grazie per avermi riportato in Piazza». Tra le ultime parole di Papa Francesco, riferisce Vatican News, c'è il ringraziamento a chi in questo tempo di malattia, ma già... 🔗ilmessaggero.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Massimiliano Strappetti accanto al feretro del Papa: chi è l'infermiere che Francesco ha sempre voluto con sé; Massimiliano Strappetti e l'ultimo saluto a papa Francesco: chi è l’infermiere che è stato sempre accanto a Bergoglio; Massimiliano Strappetti, chi è l'infermiere «angelo custode» di Bergoglio: il legame speciale, la moglie e i f; Massimiliano Strappetti, l'infermiere rimasto accanto a Papa Francesco fino all'ultimo. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media