Un lupo ha attaccato e portato via il mio cane il racconto dell’uomo su Facebook

lupo ha attaccato e portato via un cane nel giardino della sua abitazione. A riferire il fatto, riportato dalla stampa locale, il padrone dello Schnauzer, Andrea Guerrato, con un post su Facebook. L’aggressione si è verificata mercoledì sera nella località Presson, in val di Sole, in Trentino. “Purtroppo non è una battuta, è una triste realtà – scrive -. A 20 metri da casa, nel giardino di casa, un lupo in totale tranquillità ha attaccato Pepe e se l’è portato via. Io, in totale incoscienza, gli sono corso incontro urlando nel tentativo di dissuaderlo, ma lui tra le lamentele strazianti del mio cane, l’ha portato con sé nel bosco”.L’uomo ha tentato di recuperare il suo cane: “L’ho cercato freneticamente con una torcia per quasi un’ora, ma non ho sentito e visto più nulla. Il Corpo Forestale Dello Stato, che abbiamo contatto subito e che ringrazio personalmente per la disponibilità, questa mattina mi ha riportato il suo collare rosso. Ilfattoquotidiano.it - “Un lupo ha attaccato e portato via il mio cane”, il racconto dell’uomo su Facebook Leggi su Ilfattoquotidiano.it Unhavia unnel giardino della sua abitazione. A riferire il fatto, ridalla stampa locale, il padrone dello Schnauzer, Andrea Guerrato, con un post su. L’aggressione si è verificata mercoledì sera nella località Presson, in val di Sole, in Trentino. “Purtroppo non è una battuta, è una triste realtà – scrive -. A 20 metri da casa, nel giardino di casa, unin totale tranquillità haPepe e se l’èvia. Io, in totale incoscienza, gli sono corso incontro urlando nel tentativo di dissuaderlo, ma lui tra le lamentele strazianti del mio, l’hacon sé nel bosco”.L’uomo ha tentato di recuperare il suo: “L’ho cercato freneticamente con una torcia per quasi un’ora, ma non ho sentito e visto più nulla. Il Corpo Forestale Dello Stato, che abbiamo contatto subito e che ringrazio personalmente per la disponibilità, questa mattina mi ha riil suo collare rosso.

