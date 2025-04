Dall’Iraq alle miniere del Congo torna in scena Erik Prince il re dei mercenari

Erik Prince. L’ex fondatore di Blackwater, società militare privata simbolo della privatizzazione della guerra nell’era post-11 settembre, torna oggi nel cuore dell’Africa, in un Congo devastato da decenni di conflitti ma più che mai crocevia di interessi globali. Se ieri guidava eserciti-ombra per conto del Pentagono, oggi si presenta con un altro volto: quello del mediatore d’affari, del garante della “sicurezza estrattiva”.Secondo un’esclusiva Reuters, Prince avrebbe sottoscritto un accordo con il Governo della Repubblica Democratica del Congo (RDC) per mettere “in sicurezza” – e tassare – il settore minerario Congolese, con particolare attenzione ai cosiddetti métaux critiques: coltan, cobalto, tungsteno, rame, tantalio. Minerali che costituiscono la spina dorsale della transizione energetica globale, dai veicoli elettrici all’intelligenza artificiale, dalle turbine militari alle batterie al litio. It.insideover.com - Dall’Iraq alle miniere del Congo, torna in scena Erik Prince il “re” dei mercenari Leggi su It.insideover.com Non si è mai davvero ritirato,. L’ex fondatore di Blackwater, società militare privata simbolo della privatizzazione della guerra nell’era post-11 settembre,oggi nel cuore dell’Africa, in undevastato da decenni di conflitti ma più che mai crocevia di interessi globali. Se ieri guidava eserciti-ombra per conto del Pentagono, oggi si presenta con un altro volto: quello del mediatore d’affari, del garante della “sicurezza estrattiva”.Secondo un’esclusiva Reuters,avrebbe sottoscritto un accordo con il Governo della Repubblica Democratica del(RDC) per mettere “in sicurezza” – e tassare – il settore minerariolese, con particolare attenzione ai cosiddetti métaux critiques: coltan, cobalto, tungsteno, rame, tantalio. Minerali che costituiscono la spina dorsale della transizione energetica globale, dai veicoli elettrici all’intelligenza artificiale, dturbine militaribatterie al litio.

