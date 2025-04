Oltre la campanella il Pd plaude al progetto E nobile e valido nelle intenzioni e nei fatti

Oltre la campanella’. "Il progetto - ricorda il capogruppo Francesco Rossi - si propone di supportare le famiglie nella fascia oraria pomeridiana, potenziare le opportunità formative in un’ottica di inclusione sociale, proporre e. Cesenatoday.it - 'Oltre la campanella', il Pd plaude al progetto: "E' nobile e valido nelle intenzioni e nei fatti" Leggi su Cesenatoday.it Il Partito Democratico esprime "soddisfazione" per l’avvio di ‘la’. "Il- ricorda il capogruppo Francesco Rossi - si propone di supportare le famiglie nella fascia oraria pomeridiana, potenziare le opportunità formative in un’ottica di inclusione sociale, proporre e.

Su altri siti se ne discute

Monfalcone: campo largo della destra. Con oltre il 70%. Il partito plurale prende 343 voti. Pd: la visita della Schlein non basta - Una volta Monfalcone, provincia di Gorizia, dove c'è la più grande "fabbrica" di navi di Fincantieri, era una roccaforte della sinistra operaista. Anni fa passò alla destra, alla Lega in particolare, e da allora, ogni assedio politico per tentare di rovesciare nuovamente la preferenza politica è stato respinto L'articolo Monfalcone: campo largo della destra. Con oltre il 70%. Il partito plurale prende 343 voti. 🔗.com

Oltre 3400 i contributi . Record di firme al Pd - Il Partito Democratico di Prato è al primo posto in Toscana nella scelta del “2 per 1000“ nella dichiarazione dei redditi. Ha registrato, infatti, un significativo incremento nelle preferenze del 2 x 1000: ben 3.443 cittadine e cittadini pratesi hanno scelto di destinare al Pd questa quota della propria IRPEF, con un aumento del 27,47% rispetto all’anno precedente. Un risultato che colloca la Federazione pratese al primo posto per crescita in Toscana "in perfetta sintonia con la netta affermazione del partito nelle elezioni comunali ed europee dello scorso anno". 🔗lanazione.it

Torna il consiglio comunale, dal progetto 'Oltre la campanella' alla mozione 'Cesena luogo sicuro per le donne' - Il consiglio comunale torna a riunirsi giovedì 10 aprile, alle ore 13, e sarà introdotto da due interpellanze, entrambe a firma dei consiglieri comunali di Cesena Siamo Noi Marco Giangrandi e Denis Parise: la prima relativa al progetto ‘Oltre la campanella’, la seconda inerente alla richiesta di... 🔗cesenatoday.it

Ne parlano su altre fonti

'Oltre la campanella', il Pd plaude al progetto: E' nobile e valido nelle intenzioni e nei fatti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Hub urbani, Alice Parma (Pd): “Con oltre 15 milioni di euro investiamo sul commercio di vicinato” - Con oltre 15 milioni di euro destinati agli hub urbani e di prossimità ... delle aree interne della provincia di Rimini” racconta Alice Parma, vice capogruppo Pd in consiglio regionale. Entra nel vivo ... 🔗chiamamicitta.it