Wullaert a Inter Tv: «Dopo la Champions League, volevamo vincere anche il derby! Sono venuta qui per scrivere la storia.» Le parole dell’attaccante nerazzurraDopo la netta vittoria dell’Inter Women nel derby contro il Milan, Tessa Wullaert, autrice di una doppietta nel 4-1 nerazzurro, ha parlato cosi ai microfoni di Inter Tv:LE PAROLE- «volevamo davvero vincere, la scorsa settimana ci siamo qualificate per la Champions League, ma questo non ci bastava. Abbiamo davvero dato tutto per vincere oggi, Sono davvero felice di aver segnato e che abbiamo raggiunto il secondo posto. La squadra cresce? Abbiamo fatto dei cambiamenti oggi, il nostro è un gruppo molto unito e oggi lo abbiamo dimostrato. Sono molto contenta prima di tutto per aver vinto il derby e poi per il contributo dato per aiutare la squadra. Internews24.com - Wullaert a Inter Tv: «Dopo la Champions League, volevamo vincere anche il derby! Sono venuta qui per scrivere la storia…» Leggi su Internews24.com Tv: «lailqui perla storia.» Le parole dell’attaccante nerazzurrala netta vittoria dell’Women nelcontro il Milan, Tessa, autrice di una doppietta nel 4-1 nerazzurro, ha parlato cosi ai microfoni diTv:LE PAROLE- «davvero, la scorsa settimana ci siamo qualificate per la, ma questo non ci bastava. Abbiamo davvero dato tutto peroggi,davvero felice di aver segnato e che abbiamo raggiunto il secondo posto. La squadra cresce? Abbiamo fatto dei cambiamenti oggi, il nostro è un gruppo molto unito e oggi lo abbiamo dimostrato.molto contenta prima di tutto per aver vinto ile poi per il contributo dato per aiutare la squadra.

