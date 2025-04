Fortezza Rana Verona anche contro Modena si conferma imbattibilità casalinga

Rana Verona mantiene l'imbattibilità casalinga in questi Play Off 5° Posto, sfoderando un'ottima prova contro la Valsa Group Modena, raggiunta in testa alla classifica (emiliani ancora sopra per miglior quoziente punti). La squadra di Coach Simoni ha saputo tenere il campo al meglio, gestendo con.

