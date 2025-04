Sabato i funerali di Piero Arena dirigente scolastico da sempre impegnato nel sociale

Sabato 26 aprile 2025 alle 15 nel duomo di San Marco i funerali dell'ex dirigente scolastico Piero Arena, morto all’età di 89 anni. Oltre ad aver ricoperto ruoli di assoluto rilievo nel mondo della scuola, è stato attivo anche nel sociale diventando socio e vicepresidente della Sosmi. Pordenonetoday.it - Sabato i funerali di Piero Arena, dirigente scolastico da sempre impegnato nel sociale Leggi su Pordenonetoday.it Si terranno26 aprile 2025 alle 15 nel duomo di San Marco idell'ex, morto all’età di 89 anni. Oltre ad aver ricoperto ruoli di assoluto rilievo nel mondo della scuola, è stato attivo anche neldiventando socio e vicepresidente della Sosmi.

Se ne parla anche su altri siti

Sabato i funerali di Piero Arena, dirigente scolastico da sempre impegnato nel sociale - Si terranno sabato 26 aprile 2025 alle 15 nel duomo di San Marco i funerali dell'ex dirigente scolastico Piero Arena, morto all’età di 89 anni. Oltre ad aver ricoperto ruoli di assoluto rilievo nel mondo della scuola, è stato attivo anche nel sociale diventando socio e vicepresidente della Sosmi... 🔗pordenonetoday.it

Sabato i funerali di Piero Arena, dirigente scolastico da sempre impegnato nel sociale - Si terranno sabato 26 aprile 2025 alle 15 nel duomo di San Marco i funerali dell'ex dirigente scolastico Piero Arena, morto all’età di 89 anni. Oltre ad aver ricoperto ruoli di assoluto rilievo nel mondo della scuola, è stato attivo anche nel sociale diventando socio e vicepresidente della Sosmi... 🔗pordenonetoday.it

Sabato ad Arese i funerali dell’imprenditore Zucchiatti, patron della Sicad di Uboldo - Si terranno sabato 12 aprile ad Arese i funerali di Ivano Zucchiatti, 84 anni, storico fondatore della Sicad di Uboldo, azienda leader nel settore dei nastri adesivi. Figura di riferimento per il mondo imprenditoriale locale, Zucchiatti è ricordato con profondo affetto e stima da tutta la comunità. Commosso il cordoglio espresso dall’amministrazione comunale di Uboldo, [...] 🔗ilnotiziario.net

Ne parlano su altre fonti

Sabato i funerali di Piero Arena, dirigente scolastico da sempre impegnato nel sociale; È morto Giuseppe Puntin, il padre della Pederzoli. «Un punto di riferimento per il territorio»; L’ultimo saluto a Piero Angela. Oggi i funerali in diretta Rai (Tg1) dalle 11,15 alle 12,30; Il Volo in concerto all'Inalpi Arena tra Puccini e i Queen. «Il nostro grande amore per Torino (e le Atp Finals)». 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Funerali Papa Francesco, dove vederli e come cambia la programmazione tv - Il 26 aprile 2025 si celebreranno i funerali di Papa Francesco e, inevitabilmente, cambia la programmazione tv. Le trasmissioni più famose, in onda di sabato, si adattano ad un evento di questa ... 🔗dilei.it