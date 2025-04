Violenza al Cardarelli infermiera aggredita da paziente Voglio essere visitata subito

infermiera è stata aggredita fisicamente e verbalmente da una paziente al triage dell’ospedale Cardarelli di Napoli.A riportare l’episodio è l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate. Si tratta della. Napolitoday.it - Violenza al Cardarelli, infermiera aggredita da paziente: "Voglio essere visitata subito" Leggi su Napolitoday.it Ancora un’aggressione in ospedale partenopeo. Nella tarda serata di ieri, 25 aprile, un’è statafisicamente e verbalmente da unaal triage dell’ospedaledi Napoli.A riportare l’episodio è l’associazione Nessuno tocchi Ippocrate. Si tratta della.

Aggressione all'infermiera, FdI: "La battaglia contro la violenza ai sanitari deve coinvolgere tutte le istituzioni" - "Esprimiamo la nostra più forte solidarietà all'infermiera aggredita nella notte all'ospedale Bufalini di Cesena e auspichiamo che l'autrice del fatto venga perseguita duramente: la donna ha colpito con calci e pugni il personale sanitario, danneggiando anche parte degli ambulatori. Un atto di... 🔗cesenatoday.it

Ancora violenza in ospedale: Grosseto, infermiera aggredita da un paziente - Grosseto, 7 marzo 2025 – Ancora un’aggressione contro il personale sanitario. È successo nel pomeriggio di oggi, 7 marzo, al pronto soccorso dell’ospedale Misericordia di Grosseto. Un’infermiera è stata aggredita da un giovane uomo che le ha causato ferite e contusioni, per fortuna non gravi. L’uomo era stato fermato dalla polizia a Grosseto perché in stato di agitazione. Richiesto l’intervento del 118, il giovane è stato portato con un’ambulanza al pronto soccorso. 🔗lanazione.it

Pozzuoli, minacce di morte a infermiera. Denunciata una coppia per violenza a pubblico ufficiale - Prima aggressione dell’anno nel territorio dell’ASL Napoli 2 Nord. Ieri sera, presso il pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, una coppia ha minacciato di morte un’infermiera del triage perché pretendeva di essere visitata subito, senza rispettare il proprio turno. A raccontare l’episodio è l’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”, che monitora le aggressioni ai sanitari. 🔗teleclubitalia.it

