Santa Maria Maggiore e attesa degli ultimi Papa Francesco ci faceva portare in pullman in Vaticano e ci aiutava Ci voleva bene

ultimi anni e sono stati scelti per aspettarlo prima della sepoltura e dargli il saluto finale Xml2.corriere.it - Santa Maria Maggiore e l'attesa degli «ultimi»: «Papa Francesco ci faceva portare in pullman in Vaticano e ci aiutava. Ci voleva bene» Leggi su Xml2.corriere.it Sono i poveri che sono stati a contatto con il Pontefice neglianni e sono stati scelti per aspettarlo prima della sepoltura e dargli il saluto finale

Cosa riportano altre fonti

Da San Pietro a Santa Maria Maggiore: ecco l’ultimo corteo di Papa Francesco - Il percorso di sei chilometri, nel cuore della città eterna, che dopo i funerali porterà la salma al luogo della tumulazione. La tomba sarà subito visitabile dai fedeli 🔗repubblica.it

Papa Francesco, nuova sorpresa: stavolta a Santa Maria Maggiore (con i naselli per l'ossigeno) - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato ora nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus populi romani a lui tanto cara. Il Papa, la visita a... 🔗ilmattino.it

Papa Francesco in visita a Santa Maria Maggiore: omaggio alla Salus Populi Romani - Nuovo blitz a sorpresa di Papa Francesco. E' arrivato nella basilica di Santa Maria Maggiore per pregare la Salus Populi Romani a lui tanto cara. Vestito con la talare bianca, zucchetto alla testa, Papa Francesco ha fatto il suo ingresso nella basilica di Santa Maria Maggiore in sedia a rotelle e portando un mazzo di rose bianche per un omaggio floreale alla Salus Populi Romani. Aveva i naselli per l'ossigeno ma è apparso in buona forma. 🔗quotidiano.net

Altre fonti ne stanno dando notizia

I fedeli di Francesco in attesa a Santa Maria Maggiore; Folla di fedeli a Santa Maria Maggiore in attesa del feretro di Papa Francesco; Santa Maria Maggiore e l'attesa degli «ultimi»: «Papa Francesco ci faceva portare in pullman in Vaticano e ci aiutava. Ci voleva bene»; Funerali Papa. L’attesa dei fedeli a Santa Maria Maggiore: “Grazie, Francesco!”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

I fedeli di Francesco in attesa a Santa Maria Maggiore - AGI - Numerosi fedeli attendono il feretro di Papa Francesco davanti a Santa Maria Maggiore, dove ci sarà la tumulazione. Da dietro le transenne seguono l'evento funebre sui maxi schermi posti all'est ... 🔗msn.com

Folla di fedeli a Santa Maria Maggiore in attesa del feretro di Papa Francesco - Folla di fedeli a Santa Maria Maggiore in attesa del feretro di Papa Francesco, che sarà sepolto nella basilica mariana di Roma. 🔗la7.it

Santa Maria Maggiore e l'attesa degli «ultimi»: «Papa Francesco ci faceva portare in pullman in Vaticano e ci aiutava. Ci voleva bene» - Sono i poveri che sono stati a contatto con il Pontefice negli ultimi anni e sono stati scelti per aspettarlo prima della sepoltura e dargli il saluto finale ... 🔗msn.com