Moto3 Rueda domina le qualifiche a Jerez dodicesimo Pini primo degli italiani

qualifiche della Moto2 valide per il Gran Premio della Spagna, quinto appuntamento del Mondiale. Al termine del Q2, sul circuito di Jerez, la pole position è stata ottenuta da Josè Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) con il crono di 1:43.755. La calda pista spagnola non ha influito sui giri del pilota iberico, che si dimostra grande favorito per la gara di domani.Seconda posizione per il suo connazionale Joel Kelso (LEVELUP-MTA) con un ritardo di 0.287 dal poleman. Conclude la prima fila David Munoz (Liqui Moly Dynavolt Intact GP) che ha concluso i suoi due giri cronometrati ottenendo la terza posizione a 0.410 dalla testa. Subito dietro il leader della classifica piloti Angel Piqueras (MT Helmets MSI) che chiude quarto a +0.425.Conclude la top 5 Alvaro Carpe che, con la sua KTM del team Red Bull Ajo, è riuscito ad anticipare il giapponese Ryusei Yamanaka (MT Helmets MSI) sesto a +0.

