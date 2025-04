Testata al arbitro giovane calciatore squalificato fino al 2030

giovane calciatore del Cavolano, che lo scorso 12 aprile durante una partita aveva colpito l'arbitro con una Testata. Il giudice sportivo ha dato al giocatore una squalifica di cinque anni: non potrà scendere in campo fino al 12 aprile del 2030. I fatti si sono. Pordenonetoday.it - Testata all'arbitro: giovane calciatore squalificato fino al 2030 Leggi su Pordenonetoday.it Punizione esemplare per ildel Cavolano, che lo scorso 12 aprile durante una partita aveva colpito l'con una. Il giudice sportivo ha dato al giocatore una squalifica di cinque anni: non potrà scendere in campoal 12 aprile del. I fatti si sono.

Su altri siti se ne discute

Testata all'arbitro: giovane calciatore squalificato fino al 2030 - Punizione esemplare per il giovane calciatore del Cavolano, che lo scorso 12 aprile durante una partita aveva colpito l'arbitro con una testata. Il giudice sportivo ha dato al giocatore una squalifica di cinque anni: non potrà scendere in campo fino al 12 aprile del 2030. I fatti si sono... 🔗pordenonetoday.it

Sozza: “L’arbitro giovane può avere paura del Var” | Serie A - 2025-03-19 10:26:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Sozza: “L’arbitro giovane può avere paura del Var” | Serie A | Calciomercato.com Home Sozza: “L’arbitro giovane può avere paura del Var” Getty Images Tra gli arbitri ... 🔗justcalcio.com

Testata contro l'arbitro del calciatore minorenne, il presidente del Cavolano: «Fuori dalla squadra» - CAVOLANO - «Se sarà confermato che il nostro giocatore ha compiuto un gesto così grave, auspico una squalifica esemplare da parte del giudice sportivo. Non solo. Il ragazzo non... 🔗ilgazzettino.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Testata all'arbitro: giovane calciatore squalificato fino al 2030; Calciatore squalificato dopo la testata all'arbitro, sarà fuori dal campo fino al 2030: «Giusto, dobbiamo dare; GIUDICE SPORTIVO - Testata all'arbitro, 5 anni di squalifica; Testata all'arbitro, juniores fuori 5 anni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Spedisce l’arbitro all’ospedale con una testata: calciatore minorenne squalificato per 5 anni - CAVOLANO (PN) – Il giudice sportivo della Delegazione pordenonese della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito una squalifica di cinque anni per il giovane calciatore delle giovanili del Cavolano che, ... 🔗nordest24.it

Calciatore squalificato dopo la testata all'arbitro, sarà fuori dal campo fino al 2030: «Giusto, dobbiamo dare l'esempio» - SACILE - «Posso solamente dire che rispetto e condivido la sentenza del giudice sportivo che ha squalificato per cinque anni il nostro giocatore colpevole di aver aggredito l'arbitro ... 🔗ilgazzettino.it

Testata all'arbitro, juniores fuori 5 anni - Un caso eclatante arriva dalla provincia di Pordenone, dove un giovane calciatore della juniores del Cavolano ha ricevuto una squalifica di cinque anni per aver colpito con una testata l'arbitro Aless ... 🔗polesine24.it