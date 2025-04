Papa Piantedosi da domani Santa Maria Maggiore preservata al pari di San Pietro

domani Santa Maria Maggiore dovrà essere in qualche modo preservata al pari di piazza San Pietro per quell’afflusso straordinario di persone che ci sarà da qui in futuro per visitare la tomba del Santo Padre”, “le autorità sono già al lavoro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo allo speciale del TG5 sulle esequie di Papa Francesco. Lapresse.it - Papa: Piantedosi, da domani Santa Maria Maggiore preservata al pari di San Pietro Leggi su Lapresse.it Roma, 26 apr. (LaPresse) – “Dadovrà essere in qualche modoaldi piazza Sanper quell’afflusso straordinario di persone che ci sarà da qui in futuro per visitare la tomba del Santo Padre”, “le autorità sono già al lavoro”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, intervenendo allo speciale del TG5 sulle esequie diFrancesco.

