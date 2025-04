Sono incinta che miracolo Festa grande a Uomini e Donne la protagonista aspetta il primo figlio

Uomini e Donne è al settimo cielo per la splendida notizia comunicata da un’ex protagonista del programma, che è incinta. aspetta infatti il primo figlio e ha annunciato la lieta informazione con una serie di foto, tra le quali Sono spiccati il test di gravidanza e il suo pancione.L’ex protagonista di Uomini e Donne ha rivelato così di essere incinta: “Non ho mai ostentato la mia vita privata per un motivo molto semplice: se pubblico una foto con mia nonna penso a chi, probabilmente, in quello stesso giorno , ha seppellito la sua.Oggi penso a quelle Donne che non riescono a trovare un partner adatto, a chi non ha possibilità da parte della natura e a tante altre situazioni dolorose..”.Leggi anche: Heather Parisi di nuovo nonna: dopo Jacqueline Luna anche l’altra figlia è incinta: nome e sesso del bebèL’ex protagonista di Uomini e Donne è incinta del primo figlioPoi l’ex Uomini e Donne ha aggiunto, in riferimento alla sua dolce attesa: “Non amo enfatizzare materialmente degli eventi già pieni di magia, come questo. Leggi su Caffeinamagazine.it Il pubblico diè al settimo cielo per la splendida notizia comunicata da un’exdel programma, che èinfatti ile ha annunciato la lieta informazione con una serie di foto, tra le qualispiccati il test di gravidanza e il suo pancione.L’exdiha rivelato così di essere: “Non ho mai ostentato la mia vita privata per un motivo molto semplice: se pubblico una foto con mia nonna penso a chi, probabilmente, in quello stesso giorno , ha seppellito la sua.Oggi penso a quelleche non riescono a trovare un partner adatto, a chi non ha possibilità da parte della natura e a tante altre situazioni dolorose..”.Leggi anche: Heather Parisi di nuovo nonna: dopo Jacqueline Luna anche l’altra figlia è: nome e sesso del bebèL’exdidelPoi l’exha aggiunto, in riferimento alla sua dolce attesa: “Non amo enfatizzare materialmente degli eventi già pieni di magia, come questo.

Su altri siti se ne discute

“Ho un’ernia ombelicale: a quali rischi vado incontro ora che sono incinta?” - Buongiorno dottoressa, ho un ernia ombelicale da quasi sette anni e ultimamente ha iniziato a darmi fastidio. Ho scoperto da poco di essere incinta: posso continuare la gravidanza? A quali rischi vado incontro? Grazie mille. L'articolo “Ho un’ernia ombelicale: a quali rischi vado incontro ora che sono incinta?” proviene da GravidanzaOnLine. 🔗gravidanzaonline.it

“Sono il primo uomo transgender del Regno Unito a rimanere incinta in modo naturale”. La storia di Malachi Clarke e il compagno Charlie Bennett - “È il primo uomo transgender da donna a uomo nel Regno Unito ad aver mai concepito un bambino in modo naturale e ad aver reso pubblica la sua esperienza”. Scrive così il Mirror raccontando la nascita di Baby A, due anni, che ha due genitori: Malachi Clarke (27 anni, transgender) e Charlie Bennett (31 anni, gay). La loro storia d’amore arriva dal Regno Unito e racconta di due anime (prima di ogni etichetta) che si sono incontrate. 🔗ilfattoquotidiano.it

“Sto per partorire, ma sono bloccata nel traffico”: i carabinieri scortano donna incinta in ospedale - Una donna si è fatta scortare in ospedale ad Ancona da alcuni carabinieri che stavano effettuando controlli di routine in strada. La giovane ha spiegato ai militari di essere in procinto di partorire e di avere paura di non riuscire a raggiungere il nosocomio a causa del traffico. I militari hanno scortato la giovane mamma presso l'ospedale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Se ne parla anche su altri siti

I miracoli di Santa Rosalia: dalla donna che resta incinta al killer che confessa un duplice omicidio; Roberta Capua: Un medico disse che ero sterile, mi crollò il mondo addosso. La gravidanza fu un miracolo; Emanuele Sabiucciu, 33enne di Decimoputzu scampa all'alluvione di Valencia; Dalla Madonna di Guadalupe un messaggio di tenerezza oltre le ideologie. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne