In auto senza assicurazione aggredisce i carabinieri condanna definitiva per 25enne

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un 25enne contro la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 22 marzo scorso. I giudici avevano rideterminato la pena in seguito a un accordo tra le parti, con rinuncia ai motivi di appello. In primo grado, l'imputato era.

