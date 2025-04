Fa cilecca il programma di Zelensky per reclutare baby soldati

Laverita.info - Fa cilecca il programma di Zelensky per reclutare baby soldati Leggi su Laverita.info Nonostante un video promozionale e la promessa di vari benefit, solo 500 ragazzi tra 18 e 24 anni hanno risposto all’appello. Mentre le diserzioni sono decine di migliaia.

Cosa riportano altre fonti

“Torna in Rai dopo 12 anni”. La notizia fa felice il pubblico italiano, per la bellissima conduttrice un programma top - A 12 anni dall’ultima volta l’attrice e conduttrice sarebbe pronta a tornare in Rai. Ne dà notizia Novella 2000 che scrive come: “Stando alle voci di corridoio, l’azienda di Viale Mazzini pare stia pensando di sceglierla come volto di punta del sabato sera di Rai 1. Pare che al momento il progetto sia ancora in fase embrionale e che la rete ammiraglia abbia pronta un’offerta. Si tratterebbe di uno show, una sorta di ritorno al classico varietà, fatto di musica, narrazione, spettacolo dove si uniscono più mondi”. 🔗caffeinamagazine.it

Il Cai fa ottanta con un ricco programma - Il Club alpino italiano di Castellanza festeggia il suo ottantesimo anniversario con un ricco calendario di eventi. Il primo appuntamento è fissato per oggi giovedì 27 febbraio al Teatro di Via Dante, dove si terrà la conferenza "Il Club alpino italiano nel suo sviluppo storico – Conoscenza e frequentazione consapevole della montagna nell’ambito della società italiana". A guidare il pubblico in questo viaggio attraverso la storia dell’alpinismo sarà il professor Annibale Salsa, già presidente generale del Cai e attuale presidente del Comitato scientifico della Scuola di alta formazione per ... 🔗ilgiorno.it

‘I drive Mercedes-Benz’, un programma che fa incontrare scuola e impresa - (Adnkronos) – E' un punto d’incontro tra scuola e impresa il programma ‘#I drive Mercedes-Benz’ che rafforza l'idea di una stretta collaborazione tra impresa e territorio, oltre la semplice vocazione commerciale. Il nuovo programma sviluppato da Mercedes-Benz Italia punta a mettere in contatto il mondo del customer services con gli Istituti Tecnici e Meccatronici del […] L'articolo ‘I drive Mercedes-Benz’, un programma che fa incontrare scuola e impresa proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

Fa cilecca il programma di Zelensky per reclutare baby soldati. 🔗Cosa riportano altre fonti

Ue, Zelensky “Programma ReArm Europe inizi prima possibile” - BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha auspicato che il programma ReArm Europe “inizi a funzionare il prima possibile”. “Sarebbe giusto che il programma ReArm ... 🔗ticinonotizie.it