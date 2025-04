Maxi multa per il bus turistico che anziché trovarsi a Stresa violava ordinanza sulla Regina

Regina per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle ordinanze in vigore. Nel pomeriggio di ieri, durante i consueti posti di controllo dislocati tra i comuni di Argegno e Menaggio, un equipaggio della sezione. Quicomo.it - Maxi multa per il bus turistico che anziché trovarsi a Stresa violava l'ordinanza sulla Regina Leggi su Quicomo.it Proseguono serrati i controlli della polizia di Stato di Como lungo la SS 340per garantire la sicurezza stradale e il rispetto delle ordinanze in vigore. Nel pomeriggio di ieri, durante i consueti posti di controllo dislocati tra i comuni di Argegno e Menaggio, un equipaggio della sezione.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Tempi di guida e riposo alterati: la gita scolastica parte in ritardo, maxi multa e patente ritirata all'autista del bus - Proseguono i controlli della Polizia Stradale di Forlì sugli autobus in partenza per viaggi di istruzione, su input della Direzione centrale delle Specialità della Polizia di Stato. Tutti gli istituti scolastici della provincia comunicano infatti per tempo le partenze degli studenti, in modo da... 🔗forlitoday.it

Divieti per camion e bus sulla Regina: maxi multa da 2mila euro a un autotrasportatore - Questa mattina 2 aprile, pattuglie della polizia stradale e della questura di Como si sono posizionate in località Sala Comacina per avviare i controlli previsti dall’ordinanza di Anas e dalle direttive coordinate da prefetto e questore. Nel corso delle verifiche, un autobus è stato multato... 🔗quicomo.it

Colosseo, biglietti “introvabili”: maxi multa dell’Antitrust - Biglietti introvabili per il Colosseo: arrivano le prime risposte e la maxi multa dell’Antitrust Dalla fine del 2022 e nella prima metà del 2023, numerosi visitatori hanno riscontrato difficoltà nell’acquistare i biglietti per il Parco Archeologico del Colosseo attraverso il sito ufficiale di CoopCulture. I biglietti risultavano esauriti poco dopo la loro emissione, mentre rimanevano […] The post Colosseo, biglietti “introvabili”: maxi multa dell’Antitrust appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Maxi multa per il bus turistico che anziché trovarsi a Stresa violava l'ordinanza sulla Regina; Sulla Regina una maxi-multa per l'autista che non rispetta Ordinanza e percorso di guida: oltre 2.000 euro; Il bus doveva essere da tutt'altra parte e invece viaggiava sulla statale del Lago di Como: maxi multa; Bagarinaggio online sui biglietti del Colosseo, tour operator e piattaforme multati dall'Antitrust. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Bus turistico multato e costretto a fare inversione sulla SS 340 a Como: sanzione da oltre 2 mila euro - Un autista di bus turistico multato di 2100 euro per violazione delle norme stradali sulla SS 340 Regina a Como. 🔗virgilio.it

Sulla Regina una maxi-multa della Polstrada per l’autista che non rispetta Ordinanza e percorso di guida: oltre 2.000 euro - La Polstrada prosegue con le verifiche: stavolta nel mirino un bus che non doveva trovarsi in Tremezzina. Cosa prevede l'Ordinanza di Anas nel dettaglio. 🔗ciaocomo.it

Il bus doveva essere da tutt’altra parte e invece viaggiava sulla statale del Lago di Como: maxi multa - La Polizia di Stato, nel pomeriggio di ieri, ha dato ulteriore seguito all’aumento dei controlli sul traffico per garantire la sicurezza stradale sulla SS 340 Regina del Lago di Como Un equipaggio del ... 🔗comozero.it