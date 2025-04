Il chiaro messaggio della CMLL Finché ci sarà l’Arena Messico la lucha libre non morirà

della federazione messicana AAA da parte della WWE. È opinione di molti che, a seguito di questa manovra, la AAA sia destinata a subire cambiamenti e, in particolare, ad allontanarsi da quella che è la lucha libre a favore di un prodotto più appetibile per il mercato USA. La CMLL ha voluto lanciare un messaggio a tutti i fan della lucha.Il messaggio della CMLLNella giornata di ieri la CMLL ha tenuto uno show presso l’Arena Messico di Città del Messico simbolo della lucha libre nel suo 69esimo anniversario. In apertura dello show, la federazione ha voluto mandare un chiaro messaggio: “Finché esisterà l’Arena Messico la lucha libre non morirà”. La federazione ha anche aggiunto una frase sul proprio poster che recita “100% messicana”. Zonawrestling.net - Il chiaro messaggio della CMLL: “Finché ci sarà l’Arena Messico, la lucha libre non morirà” Leggi su Zonawrestling.net Come sappiamo, nel weekend di WM 41 è arrivata la clamorosa notizia dell’acquisizionefederazione messicana AAA da parteWWE. È opinione di molti che, a seguito di questa manovra, la AAA sia destinata a subire cambiamenti e, in particolare, ad allontanarsi da quella che è laa favore di un prodotto più appetibile per il mercato USA. Laha voluto lanciare una tutti i fan.IlNella giornata di ieri laha tenuto uno show pressodi Città delsimbolonel suo 69esimo anniversario. In apertura dello show, la federazione ha voluto mandare un: “esisteràlanon”. La federazione ha anche aggiunto una frase sul proprio poster che recita “100% messicana”.

Su questo argomento da altre fonti

G7, Tajani “Nella nota congiunta chiaro messaggio per la pace in Ucraina e Medio Oriente” - LA MALBAIE (CANADA) (ITALPRESS) – Il documento finale emerso dalla ministeriale Esteri del G7 in Canada “invia un chiaro messaggio a favore della pace in Ucraina e in Medio Oriente”. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a conclusione dei lavori. “(Il documento) ribadisce l’importanza dell’unità territoriale dell’Ucraina, ribadisce l’importanza di avere una pace giusta, chiede la liberazione dei prigionieri politici e anche la restituzione dei bambini ucraini che sono in Russia. 🔗unlimitednews.it

Locatelli suona la carica dopo il primo round di Juve Psv: messaggio chiaro del centrocampista – FOTO - di Redazione JuventusNews24Locatelli suona la carica dopo il primo round di Juve Psv: messaggio chiaro del centrocampista al termine del match di Champions League – FOTO La Juventus fa suo il primo round della sfida dell’Allianz Stadium contro il Psv e valevole per l’andata del playoff di Champions League. Tra i protagonisti di questa partita anche Manuel Locatelli. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) Intervenuto sul proprio profilo Instagram al termine del match il centrocampista bianconero ... 🔗juventusnews24.com

Meloni: "Riarmo non è parola adatta, messaggio non chiaro per i cittadini" - (Agenzia Vista) Bruxelles, 06 marzo 2025 "Riarmo non è la parola adatta: il tema difesa riguarda materie prime e tantissimi altri domini. Stiamo dando messaggi non chiari ai cittadini". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al Consiglio Europeo straordinario. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev 🔗liberoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il chiaro messaggio della CMLL: “Finché ci sarà l’Arena Messico, la lucha libre non morirà”. 🔗Su questo argomento da altre fonti